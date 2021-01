Rede Parler, usada por Bolsonaro e seus seguidores, pode quebrar, admite seu presidente

247 - O site de mídia social "Parler", usado por Bolsonaro e seus seguidores, extremistas pode nunca mais voltar a ficar online depois que a Amazon retirou a plataforma conservadora de seus servidores, enquanto a empresa insiste no tribunal que seu encerramento foi motivado por "animosidade política". A informação é do portal RT.

O CEO da empresa, John Matze, disse à Reuters na quarta-feira que o futuro do site está no limbo depois que uma cascata de fornecedores online se distanciaram da plataforma após violência no Capitólio dos EUA, na semana passada.

“Pode ser nunca. Ainda não sabemos ”, disse CEO, quando questionado sobre uma possível recuperação do site.

