Rede social chinesa Tik Tok suspende transmissões e postagens na Rússia

Apoie o 247

ICL

247 - A rede social chinesa Tik Tok anunciou neste domingo (6) que suspendeu as transmissões e novas postagens na Rússia, em resposta à lei russa que prevê até 15 anos de prisão para quem publicar o que for considerado fake news sobre a guerra na Ucrânia.

Em comunicado, a rede social disse que não tem escolha a não ser suspender os recursos e que sua maior prioridade é a segurança de funcionários e usuários. "Continuaremos a avaliar a evolução das circunstâncias na Rússia para determinar quando poderemos retomar totalmente nossos serviços com a segurança como nossa principal prioridade", afirmou a plataforma.

No dia 28 de fevereiro, a plataforma de vídeos juntou-se à Meta Platforms Inc., controladora do Facebook, para restringir o acesso a algumas contas de mídia controladas pelo Estado russo na União Europeia, incluindo RT e Sputnik.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tik Tok é uma empresa subsidiária da ByteDance, fundada por Zhang Yiming, que em 2021 se tornou o segundo homem mais rico da China, com uma fortuna de aproximadamente US$ 59,4 bilhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE