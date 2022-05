Rede TV! e Universal são processadas após reportagem preconceituosa com "trisal"

As três pessoas alegam que as imagens foram transmitidas sem autorização para o devido fim, de forma pejorativa edit

247 - Um trisal (união de três pessoas em um relacionamento amoroso) entrou com processo na Justiça do Rio de Janeiro contra a RedeTV!. A emissora é acusada de veicular uma reportagem sobre o homem e as duas mulheres do relacionamento de forma preconceituosa. Na ocasião, o trisal concedeu uma entrevista para o canal sobre poliamor (tipo de relação que eles estão inseridos) e, segundo eles, o que disseram foi tirado de contexto na matéria. A reportagem é do portal Na Telinha.

As três pessoas alegam que as imagens foram transmitidas sem autorização para o devido fim, de forma pejorativa, dentro do programa Nosso Tempo, atração produzida pela Igreja Universal, que também está sendo processada por eles. O depoimento do trisal foi veiculado em uma edição do programa em que tinha como tema "Fim dos Tempos".

Na ação, eles pedem indenização por danos morais, no valor de R$ 5 mil, no processo que corre na 4ª Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O NaTelinha entrou em contato com a RedeTV!, mas o canal ainda não se pronunciou sobre o assunto.

