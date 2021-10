Redes bolsonaristas inventaram teorias conspiratórias para o "apagão do zap"

Apoie o 247

247 - A pane nos servidores do WhatsApp, Facebook e Instagram levou a uma proliferação de teorias conspiratórias nas redes bolsonaristas. Concentrados nas listas e grupos do Telegram, os seguidores do presidente oscilaram entre o pânico de ficar sem um canal de comunicação e as "explicações" mais mirabolantes para o apagão. A reportagem é da jornalista Malu Gaspar, em sua coluna no jornal O Globo.

Desde uma ação orquestrada da China até uma vingança pessoal do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump contra Mark Zuckerberg, passando por uma estratégia de dominação comandada pela Pfizer e a AstraZeneca, teve de tudo. Houve até quem cogitasse estar começando o Grande Reset, teoria conspiratória que prevê uma "reinicialização"por uma autocracia comunista.

O que prevaleceu, contudo, foi o temor de que a máquina de propaganda do governo Bolsonaro nesses aplicativos estivesse sob ataque deliberado.

