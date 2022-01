RedeTV! Bolsonarista, Lacombe registra novo fiasco e zera no ibope

Apoie o 247

ICL

247 - O programa “Opinião No Ar”, na RedeTV!, do apresentador bolsonarista Luís Ernesto Lacombe deu 0 de média no ibope nacional na Grande São Paulo. Desde que assumiu o programa, a RedeTV! está descendo a ladeira. O pico de audiência foi de 0,07 ponto.

O programa foi ao ar 12h às 12h49 e teve menos espectadores que o culto matinal de R.R.Soares (0,1) e a faixa de pegadinhas da madrugada (0,3), informou o portal O Antagonista.

Na RedeTV!, apenas dois programas exibidos quarta-feira marcaram mais de 1 ponto de média sem depender de arredondamentos: “A Tarde é Sua” (1,2) e o “Superpop” (1,1).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE