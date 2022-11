RedeTV demite o bolsonarista Luís Ernesto Lacombe

Lacombe apresentava o programa semanal "Agora é Com Lacombe" edit

247 - O jornalista bolsonarista Luís Ernesto Lacombe foi demitido nesta sexta-feira, 11, da RedeTV após dois anos na emissora, mas ainda apresentará o programa desta semana. Segundo Ricardo Feltrin, do Uol , é dado como certo que Amanda Klein o substituirá com um programa no mesmo horário.

Lacombe apresentava o programa semanal "Agora é Com Lacombe" e, desde a estreia, registrou traço de audiência. Antes, apresentava o programa "Opinião no Ar", que saiu do ar em março deste ano. A atração era traço de Ibope.

