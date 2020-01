Regina Duarte comemora dia de São Sebastião com foto de Santo Expedito

Portal Forum - A atriz Regina Duarte fez uma publicação nesta segunda-feira (20) comemorando o dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, mas acabou trocando as bolas e compartilhando a foto de Santo Expedito. A confusão, que aconteceu no mesmo dia em que Duarte aceitou assumir a Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro, virou motivo de piada nas redes sociais.

“Sou cristã. Católica. O feriado de hoje no Rio é dedicado a São Sebastião. Nada acontece por acaso. Olha só, querido seguidor, que dia importante pra ter sido chamada ao Rio pra uma conversa ‘olho no olho’ do nosso presidente da República”, publicou a atriz em seu Instagram antes do encontro com Bolsonaro. Ao invés de Sebastião, quem aparecia na imagem era Santo Expedito. Logo em seguida, ela fez uma outra postagem corrigindo o erro – sem apagar a original.