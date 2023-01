Regina Duarte já colhe os frutos de seu extremismo e revela nas redes insatisfação

Apoie o 247

247 - Regina Duarte mandou uma indireta nesta quarta (18) para os parentes que, por algum motivo, acabaram se afastando dela e do restante da família. A atriz, que recentemente se envolveu em discussões com outros colegas por causa de Jair Bolsonaro (PL), mandou um recado ao publicar uma foto na festa de aniversário da neta Isabel em seu Instagram. As informações são do portal Notícias da TV.

"Ecos de um dia feliz: Isabel completa neste mês dois aninhos de vida rodeada de amiguinhos e sua família, sua bisavó, seu bisavô, suas duas avós, suas madrinhas, seus manos, papai, mamãe", escreveu a veterana, em seu perfil oficial no Instagram.

"E toda a árvore genealógica presente, e ausente também. Nessa vida nada dura para sempre, nem mesmo as pedras mais renitentes. Esqueci algum detalhe?", acrescentou Regina.

