Regina Duarte posta imagem de Bolsonaro com Jesus e diz que não é "fake": "é vero"

Fórum - A atriz Regina Duarte segue dando mostras de sua afinidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL) apesar de ter sido chutada para fora do governo com pouco mais de 2 meses de trabalho na Secretaria Especial de Cultura.

Em publicação feita no Instagram nesta quinta-feira (6), a atriz publicou uma montagem com o presidente andando no hospital ao lado de Jesus Cristo. Talvez como forma de demonstrar sua fé em Jesus e no seu “mito” Bolsonaro, Regina Duarte disse que não vê a publicação como uma montagem, mas como algo real.

“Me disseram que é ‘FAKE’. Mas eu não acreditei. É vero! … pra mim é vero!”, escreveu a atriz. Ela ainda usou as hashtags #deusacimadetudo e #presidentebolsonaro.

Leia a íntegra na Fórum.

