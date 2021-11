Regina Duarte ressuscita vídeo de Morgan Freeman e pede Dia da Consciência Branca

A atriz usou vídeo viral do ator Morgan Freeman com pedido para não discutir o racismo, e omite que é antigo e o próprio ator mudou de ideia edit

247 - A atriz bolsonarista Regina Duarte defendeu neste domingo (21) a realização do "Dia da Consciência Branca" como protesto ao Dia da Consciência Negra, comemorado todo 20 de novembro.

A ex-secretária nacional de Cultura de Bolsonaro resgatou vídeo do ator estadunidense Morgan Freeman dizendo que para "combater o racismo é melhor não falar do tema". Na legenda, ela questionou sobre quando haverá o dia dedicado a pessoas brancas. No entanto, ela não mostra que é antigo e o próprio ator mudou de ideia.

"Ontem, foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Quando teremos o Dia da Consciência Branca, Amarela, Parda? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas?", questionou Regina Duarte.

Há mais de uma década a cada 20 de novembro — Dia da Consciência Negra — ao menos uma pessoa desavisada compartilha o vídeo viral de Morgan Freeman no programa "60 Minutes", com Mike Wallace, em que o ator fala que, para se combater o racismo, é melhor não falar dele. O ator reviu seu posicionamento e em seguida apoiou movimentos antirracistas como Black Lives Matter.

