Regina Duarte tropeça na rua e quebra três dentes: “Aterrissei de boca no chão”

A atriz Regina Duarte relatou, através de sua conta no Instagram, que sofreu uma queda na rua e quebrou três dentes. Ela estava usando um aparelho celular no momento e não conseguiu reagir com tempo suficiente para amortecer o impacto edit

247 - A atriz Regina Duarte sofreu uma queda enquanto caminhava numa calçada em São Paulo e quebrou três dentes. A ex-secretária da cultura do governo Jair Bolsonaro revelou em sua conta no Instagram o acidente ocorrido no dia 13 agosto. A reportagem é do jornal O Globo.

“Aterrissei de boca no chão", relata Regina após tropeçar numa depressão na rua. Ela estava usando um aparelho celular no momento e não conseguiu reagir com tempo suficiente para amortecer a queda.

A atriz passou por uma cirurgia de uma hora e meia. "Foram 16 pontos em 3 camadas do epitélio que fiz questão de assistir, claro que depois de quatro tubos de anestesia e sem sentir um pingo de dor", descreveu Regina.

