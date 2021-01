Regina Duarte vira militante antivacina: “Que diabos ela está fazendo?

Regina Duarte saiu do governo de Jair Bolsonaro mas continua a seguir a linha ideológica e a sua rede social para se posicionar sobre a vacinação contra o novo coronavírus, contestando a eficácia da vacina edit

247 - Regina Duarte saiu do governo de Jair Bolsonaro mas continua a seguir a linha ideológica. Ela usou a sua rede social para se posicionar sobre a vacinação contra o novo coronavírus e gerou polêmica. Na quinta-feira (21), a atriz fez um post no Instagram do qual questionou a eficácia da vacina.

“Isso (vacina) não elimina a necessidade de proibições de viagens. Não elimina a necessidade de fechar negócios. Não elimina a necessidade de fechamentos em geral. Não elimina a necessidade de uso de máscaras. Então… que diabos esta vacina está realmente fazendo?”, disparou ela na web.

Após a postagem, a atriz recebeu diversas críticas por sua postura negacisnista.

