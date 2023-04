Regina Duarte volta a ser advertida pelo Instagram após postar fake news bolsonarista sobre atentados do 8/1

Apoie o 247

247 - A atriz Regina Duarte voltou a ser advertida pelo Instagram após publicar mais uma informação falsa sobre os atos terroristas de 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O vídeo postado pela atriz tenta culpar a esquerda pelos atentados e contém a frase afirmando que o material "contém imagens que a mídia não irá mostrar". Na advertência, o Instagram alerta que o conteúdo do vídeo foi “analisado por verificadores independentes em outra publicação” que comprovaram a mentira divulgada.

Além disso, a plataforma ressalta que a bandeira do PT que aparece no material replicado pela atriz bolsonarista foi furtada do Congresso Nacional após o local ser invadido e depredado pelos extremistas.

“Essa não foi a primeira vez que Regina Duarte postou fake news e foi advertida pelo Instagram. A plataforma, inclusive, já colocou um alerta para quem tenta seguir o perfil da atriz pelas reiteradas ‘informações falsas’ replicadas por ela”, destaca a coluna Splash, do UOL.

