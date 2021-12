Reinaldo Azevedo alerta para o risco de suicídio coletivo do PIM, Partido da Imprensa Morista

Apoie o 247

247 – A mais recente pesquisa Ipec, que mostrou vitória do ex-presidente Lula em primeiro turno e o ex-juiz Sergio Moro, responsável pela destruição de 4,4 milhões de empregos, segundo o Dieese, e condenado como parcial e suspeito pelo Supremo Tribunal Federal, com apenas 6%, pode provocar suicídio coletivo no que o colunista Reinaldo Azevedo chama de PIM: Partido da Imprensa Morista.

"Faço aqui um alerta de risco de suicídio coletivo no PIM, o Partido da Imprensa Morista. É aquela gente que tentou nos convencer, depois de se convencer com base na pura crença, de que Sergio Moro já havia se consolidado como o candidato da terceira via", escreve o jornalista .

"Moro seduziu os colunistas do PIM com excentricidades como tribunal de exceção contra a corrupção ou criação de agência independente para combater a pobreza. Vejo as vítimas da fome, das secas, das chuvas, do desemprego... Convenham: não pensam em outra coisa!!! Estão doidas para ver instalado o tribunal de exceção no país, que seria implementado, segundo a sua proposta, com a ajuda de organismos multilaterais", acrescenta.

"E ainda falta Moro contar quanto ganhou para entrar na Alvarez & Marsal, empresa da recuperação judicial da Odebrecht, que a Lava Jato quebrou, e quanto ganhou para sair. Daria para comprar quantos exemplares daquele tríplex de Guarujá, cuja propriedade é atribuída, sem provas, a Lula?

Não! Moro até agora não se consolidou como o nome da terceira via. Isso pode ser desejo de alguns. Fato não é. E vai ser difícil mantê-lo no noticiário mais do que se faz hoje. Há coluna que vai acabar publicando os itens do seu café da manhã e a cor da sua cueca da sorte. Verde oliva?", questiona.

