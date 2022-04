Reinaldo Azevedo após decisão da ONU sobre processos de Moro contra Lula: 'o Colunismo de Acusação está perplexo'

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo repercutiu nesta quinta-feira (28) as decisões da Organização das Nações Unidas (ONU) após a entidade reconhecer a parcialidade de Sergio Moro contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também confirmar a ilegalidade do ex-juiz ao grampear uma conversa entre o petista e a ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016.

"Podem espernear à vontade. A verdade é que Comitê de Direitos Humanos da ONU evidencia as ilegalidades que colheram Lula no Brasil. Nunca precisei ser petista para reconhecê-las. 'Colunismo de Acusação' está perplexo e se junta ao bolsonarismo para atacar a ONU!!!", escreveu o jornalista no Twitter.

A ONU também determinou que o governo Jair Bolsonaro (PL) deve divulgar em seus canais oficiais a decisão sobre Lula.

A mídia internacional repercutiu a vitória do ex-presidente Lula na ONU.

Moro já havia sido declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal, em abril do ano passado.

