Reinaldo Azevedo: 'Copom fez uma carta de sequestro sem nem pedido de resgate'

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (29) no portal Uol, o jornalista Reinaldo Azevedo criticou a tentativa do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, de justificar a taxa básica de juros de R$ 13,75%. "Trata-se de uma carta de sequestro sem nem pedido de resgate", disse o colunista. "O abismo nos contempla".

De acordo com o jornalista, "se as lideranças do Congresso, incluindo suas respectivas presidências, e os representantes da economia real continuarem em silêncio obsequioso - como, aliás, recomendam, com ameaças, os valentes subscritores daquela estrovenga -, o País caminha para a recessão".

Em texto publicado nesta terça (28), o Comitê disse que a decisão sobre os juros "é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e, em grau maior, de 2024".

