Reinaldo Azevedo desafia Gebran a apresentar uma única prova contra Lula

247 – O colunista Reinaldo Azevedo desafiou, em sua coluna , o desembargador João Pedro Gebran, do TRF4, a apresentar uma única prova contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "João Pedro Gebran Neto, relator dos casos da Lava Jato no TRF-4, disse que a operação é objeto de uma 'guerra de narrativas'. Logo, fala um narrador, não um juiz", escreveu Reinaldo.

"Eu o desafio, de novo, a informar em quais páginas da sentença de Moro, que o senhor endossou, com agravamento da pena, aparecem as provas da denúncia apresentada pelo Ministério Público. Vai que tenham me escapado... Atenção, doutor Gebran! Encontrei lá, e o senhor também, em palavras, o que Deltan Dallagnol esquematizou no PowerPoint. Cobro as provas do que está na denúncia recebida, como exige o devido processo legal. Ou estou errado?", questionou.

