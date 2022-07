Reinaldo Azevedo detona manifesto da extrema-direita feito em contraponto a carta pela democracia: “patético"

Apoie o 247

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo relata em sua coluna no portal UOL que “um grupo de 1.600 advogados que se intitulam "de direita" pediu uma audiência a Edson Fachin, presidente do TSE. Compõem um certo "Movimento Advogados de Direita Brasil (ADBR)". Sei. Podem saber alguma coisa sobre "a direita". E a ignorância que vem a nu é compatível com o rótulo que impõem a si mesmos. Mas parecem saber bem pouco sobre direito”.

“O tal ‘manifesto’ dos direitistas é patético em vários aspectos — e a língua em que é vazado é um deles. Releiam a outra carta, a que tem unido o país. Em momento nenhum se faz a defesa desta ou daquela candidaturas; já o texto dos reaças incorre na defesa incondicional de Bolsonaro. Um documento cobra respeito aos valores consagrados pela Constituição; o outro é só um exercício de proselitismo ideológico; um está aberto a qualquer pessoa; o outro traz o inequívoco sotaque religioso. E Deus, convenham, para os que creem, tem mesmo de estar acima das disputas mundanas, não é? Põe Deus abaixo de todos aquele que o transforma em instrumento de luta política”, acrescenta.

De acordo com Azevedo, “o texto é pedestre nos conceitos, notavelmente mal redigido e ainda abusa do Google para tentar transformar Tocqueville em militante de extrema direita. A propósito: por que o "manifesto" faz questão de atacar o socialismo? Imputa-se, por acaso, desvio socializante à Carta das Arcadas, endossada por grandes empresários e banqueiros?”

Leia:

MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA

EM DEFESA DO BRASIL E DAS LIBERDADES DO POVO, PELO POVO E PARA POVO.

Nós, o povo brasileiro, na defesa do Brasil e das Liberdades do Povo, pelo Povo e para o Povo, e, em apoio ao Presidente do Brasil Jair Messias Bolsonaro nos dirigimos à Nação Brasileira, para declarar que sem liberdade não há democracia, sem justiça não há liberdade, sem honra não há respeito, sem dever não há ordem e progresso, sem piedade não há amor e humildade e sem esperança iremos sucumbir.

Há em nosso País a gravíssima tentativa da consolidação da "ditadura do pensamento único" que vem impondo a censura e desmonetização dos meios de comunicação independentes e de perfis de redes sociais de brasileiros.

Testemunhamos a instauração de inquéritos ilegais e inconstitucionais com o simples objetivo de criminalizar a opinião contrária, pelo órgão que deveria zelar pelos direitos fundamentais da população, abolindo nossas liberdades individuais e garantias fundamentais.

Somos um povo pacífico, que ama sua nação, que defende a democracia e as liberdades. Não podemos renunciar as liberdades que Deus nos deu. Nosso dever é lutar pelo que já conquistamos, por aquilo que cremos, por nossa fé, pelo direito de ir e vir, pelo direito de se expressar.

Qualquer pessoa deve ter o seu direito de se expressar livremente sem qualquer tipo de limites. A liberdade de expressão é o que permite o diálogo entre pontos de vista diferentes, antagônicos.

Sem o direito de se expressar, sem essa liberdade todos os demais direitos estarão prejudicados. A liberdade de expressão inclui o direito a fazer críticas, ou seja, a criticar quem quer que seja. Parcela da população brasileira hoje não pode usufruir desse direito. Está sendo impedida por pessoas que deveriam garantir.

Não é aceitável que um lado tente imputar a nós, um povo livre e pacífico, a condição de incentivadores de atos antidemocráticos e de divulgadores de fake News. A verdade é que uma pequena parcela da população detentora de poder, não aceita críticas. Não aceita escutar a opinião do POVO, do PODER SUPREMO DE UMA NAÇÃO DEMOCRÁTICA.

Os milhões de cidadãos brasileiros, incluindo o Presidente da República Federativa do Brasil, o Exmo. Sr. Jair Messias Bolsonaro em suas liberdades individuais buscam posicionar-se perante a sociedade com opiniões acerca de temas importantes para nação, no entanto, estamos sofrendo ataques infundados por pessoas que não respeitam opiniões diferentes.

Nossas convicções de DEUS, PÁTRIA, FAMÍLIA E LIBERDADE em nada ofende quem quer que seja e tampouco ameaça a democracia como tanto repetem. Precisamos estar unidos para defender as LIBERDADES, porque SEM LIBERDADE NÃO HÁ DEMOCRACIA.

Por fim, concluímos este Manifesto com a seguinte expressão de Alexis de Tocqueville: "Democracia amplia a esfera da liberdade individual, o socialismo a restringe. Democracia atribui todo o valor possível de cada homem; socialismo faz de cada homem um mero agente, um mero número. Democracia e socialismo não têm nada em comum além de uma palavra: igualdade. Com uma grande diferença: enquanto a democracia procura a igualdade na liberdade, o socialismo procura a igualdade no controle e na servidão".

Deus seja Louvado.

Brasil acima de Tudo.

República Federativa do Brasil, 28 de julho de 2022.

