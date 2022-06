Reinaldo Azevedo diz que Fux prestou serviço ao bolsonarismo

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo usou as redes sociais para afirmar que o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luix Fux, prestou um serviço a Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo durante o seu mandato à frente da Corte. “Parte dos desatinos deriva da mais fraca e confusa presidência da história do STF: a de Luiz Fux. Bolsonaro escala célere o golpismo, o dr. silencia e faz proselitismo lavajatista e, por extensão, antipetista e pró-Bolsonaro, o golpista. Golpismo lhe diz, grato: “In Fux We trust””, postou Rinaldo no Twitter.

A postagem faz referência ao avanço da retórica golpista de Bolsonaro e a um discurso feito por Fux na sexta-feira (10), quando ele afirmou que apesar da anulação formal da Lava Jato não é possível esquecer episódios como o do mensalão e da própria Lava Jato, que teve o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como alvos políticos.

Fux teve um alinhamento direto com a Lava Jato que foi explicitado por meio de um diálogo divulgado pelo site The Intercept Brasil Em um dos diálogos, o então coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, relatou ao então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sergio Moro, um encontro que teve com Fux.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao saber que Fux havia dito que a Lava Jato poderia contar com ele, Moro respondeu: "In Fux we trust" ("Em Fux nós confiamos"). Moro, porém, foi declarado parcial e suspeito pelo STF e as condenações impostas a Lula foram anuladas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a postagem de Reinaldo Azevedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parte dos desatinos deriva da mais fraca e confusa presidência da história do STF: a de Luiz Fux. Bolsonaro escala célere o golpismo, o dr. silencia e faz proselitismo lavajatista e, por extensão, antipetista e pró-Bolsonaro, o golpista. Golpismo lhe diz, grato: “In Fux We trust” — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) June 12, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE