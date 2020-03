Reinaldo Azevedo: Guedes não sabe mais o que fazer

"Em meio à confusão, sobra a repetição: 'pedir para sair'. Bem, infelizmente, o presidente da República não será tão generoso com o país. Ao contrário. Ele atua para ficar — e, pelo visto, nem importa tanto o método", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo edit

247 - "Paulo Guedes, ministro da Economia, já não sabe mais o que diz — e a afirmação traz a sugestão generosa de que, em algum momento, ele, de fato soubesse", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo em sua coluna publicada no Uol.

"Em meio à confusão, sobra a repetição: 'pedir para sair'. Bem, infelizmente, o presidente da República não será tão generoso com o país. Ao contrário. Ele atua para ficar — e, pelo visto, nem importa tanto o método", acrescentou.

De acordo com o jornalista, "Guedes passou boa parte da vida achando-se um gênio insuperável e incompreendido, embora ninguém à sua volta, entre amigos e inimigos, pensassem o mesmo".

"Isso foi moldando um temperamento muito particular, que a gente poderia definir como 'ressentimento altivo' — ou 'altivez ressentida', a depender do aspecto que se queira ressaltar do seu caráter".