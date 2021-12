Reinaldo Azevedo ironiza desprezo de Moro por 'Posto Ipiranga': “com ele é nada menos que ExxonMobil”

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo ironizou as críticas que Sergio Moro, ex-juiz declarado suspeito pelo STF, tem feito à política econômica de Jair Bolsonaro, chegando ao desprezar um ‘Posto Ipiranga’ em seu governo, em referência a Paulo Guedes.

“Sergio Moro garante que, com ele, não tem esse papo de Posto Ipiranga. Não mesmo!!!! A gente sabe como ele lida com o capital nacional. Para tal figura, nada menos do que ExxonMobil. E faz tempo”, postou no Twitter.

No comando da Lava Jato, Moro destruiu a indústria nacional e centenas de milhares de empregos ao levar diversas empresas de engenharia à falência. Depois, se tornou sócio de uma consultoria que recebe dinheiro com o processo de recuperação judicial da Odebrecht, um dos alvos da operação.

PUBLICIDADE

Pastore diz que não será ‘Posto Ipiranga’ de Moro

Recentemente, o economista Affonso Celso Pastore, apontado como assessor de Moro na campanha, afirmou que não tinha pretensão alguma “de ser ‘Posto Ipiranga’ de ninguém”. “O que eu tenho feito com o ministro Moro é expor minhas ideias e ouvir os contrapontos”, declarou o ex-presidente do Banco Central durante a ditadura militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE