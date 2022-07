Reinaldo Azevedo: 'ministro comparar TSE a sistema ligado à Internet é ignorância a serviço da truculência' (vídeo)

O general Paulo Sérgio Nogueira resolveu colocar em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo criticou nesta quinta-feira (7) as declarações feitas pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, após o militar colocar em dúvida a confiança do sistema eleitoral brasileiro e fez comparações, ao dizer que os bancos, por exemplo, "gastam milhões com sistemas de segurança".

Segundo o colunista, "comparar TSE a sistema ligado à Internet é só prova de ignorância a serviço da truculência". "Se meu domicílio eleitoral fosse o Acre, Perpétua Almeida @perpetua_acre teria meu voto. Não farei como o Moro ou o Tarcisio, claro!, inventando um endereço (rsss). Parabéns!", disse Azevedo.

Se meu domicílio eleitoral fosse o Acre, Perpétua Almeida @perpetua_acre teria meu voto. Não farei como o Moro ou o Tarcisio, claro!, inventando um endereço (rsss). Parabéns! General comparar TSE a sistema ligado à Internet é só prova de ignorância a serviço da truculência. https://t.co/Ww1HHFaw1J CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 7, 2022

