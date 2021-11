Reinaldo Azevedo provoca e diz que Moro poderia ter trazido as provas contra Lula em seu 'livro-propaganda'

“Mantenho aqui o desafio”, escreveu no Twitter o jornalista Reinaldo Azevedo, que no ano passado passou a ser crítico da Lava Jato edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, que no ano passado, após apoiar o golpe contra o PT, passou a ser crítico da Lava Jato, provocou o ex-juiz parcial Sergio Moro e disse que ele poderia ter trazido as supostas provas contra o ex-presidente Lula (PT) em seu “livro-propaganda”.

“Moro poderia ter aproveitado a oportunidade do livro-propaganda para dizer em quais páginas de sua sentença estão as provas contra Lula. Mantenho aqui o desafio”, escreveu no Twitter o jornalista.

Moro e seus fãs tentam competir com a biografia 'Lula, Volume I', escrita por Fernando Morais e que está entre os livros mais vendidos do país.

Em um tuíte, o pré-candidato do Podemos tenta equiparar a biografia de Lula com seu livro 'Contra o Sistema da Corrupção'.

A biografia de Lula chegou ao segundo lugar na lista dos livros mais vendidos na Amazon, enquanto a publicação de Moro amargava em 44°.

