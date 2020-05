Reinaldo Azevedo: será que vamos ter que pedir a volta do PT para termos uma PF independente?

Ao defender uma investigação isenta sobre a denúncia do empresário Paulo Marinho, o jornalista lembrou que os governos do PT nunca interferiram na corporação. “Foi [independente], o Lula foi preso. Em nenhum momento houve interferência” (vídeo) edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo lembrou em comentário nesta segunda-feira 18 sobre a diferença de tratamento dado à Polícia Federal pelos governos do PT e comparou com o cenário atual, sob o governo Bolsonaro, depois da denúncia feita pelo empresário Paulo Marinho, de que a corporação interferiu para favorecer o atual presidente na eleição.

“O passado bate à porta. Não é o primeiro. Há outros. Acontece e tem que ser investigado com foi no passado, com independência”, defendeu, em referência à denúncia de que um delegado da PF informou Flávio Bolsonaro de que seu assessor Fabrício Queiroz era investigado e que ainda a operação em questão teria sido adiada para não atrapalhar o segundo turno da disputa eleitoral.

“Porque senão daqui a pouco eu vou ter que chegar e vou falar ‘será que o PT precisa voltar ao poder para ter uma Polícia Federal independente?’”, disse Reinaldo em seguida. “‘Ah, não foi independente no PT’, ‘Foi, o Lula foi preso’”, declarou ainda, simulando um eventual contra argumento. “‘Ah, foi preso por causa do…’. ‘Não, a investigação foi feita, em nenhum momento houve interferência do PT na Polícia Federal’”, continuou.

“Será que vamos ter que pedir a volta do PT ao poder para termos uma Polícia Federal realmente independente?”, reforçou Reinaldo Azevedo. Sua fala pode ser assistida a partir de 42 minutos e 47 segundos do vídeo abaixo, durante o programa O É da Coisa, da BandNews FM, nesta segunda.

