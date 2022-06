Reinaldo Azevedo sobre o governo Bolsonaro: 'pastelão amador e sangrento'

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada nesta quinta-feira (30) no jornal Folha de S.Paulo critica o governo Jair Bolsonaro e afirma que vivemos "um pastelão amador e sangrento". "O bolsonarismo é um vilão sem imaginação. A personagem principal faz troça de doentes que morrem sufocados", diz.

De acordo com o jornalista, "o centrão foi um dos Belzebus da campanha bolsonarista em 2018". "Hoje, Arthur Lira e Ciro Nogueira governam o país e estão empenhados em tornar de execução obrigatória as tais emendas do relator. A turma daria, assim, o seu próprio golpe, independentemente da sorte do seu líder. Ainda que não houvesse as lambanças do MEC e da Codevasf, o orçamento secreto já faria deste governo o mais corrupto da história", continua.

"É essa gente que ameaça o TSE e flerta com golpe de Estado caso perca a eleição. Flávio Bolsonaro, o patriota da 'rachadinha', voltou a fazer ameaças em entrevista publicada ontem. Somos personagens de uma obra de ficção que afronta todos os fundamentos da verossimilhança. E, no entanto, é tudo verdade. E é preciso reagir no mundo dos fatos".

