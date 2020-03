Reinaldo comenta fim motim no Ceará: "Camilo cresce; Bolsonaro encolhe; Moro honra a covardia"

O jornalista Reinaldo Azevedo comenta a respeito do fim da greve ilegal dos policiais amotinados no Ceará e considera que "está de parabéns o governador Camilo Santana, do PT, que não tergiversou nem deu piscadelas para a desordem". "A covardia asquerosa é mesmo a de Sergio Moro", acrescenta edit

247 - "A greve criminosa de policiais militares do Ceará chegou ao fim. Duas figuras se sobressaíram nessa crise: uma por suas virtudes e coragem e outra por seu oportunismo pusilânime. Está de parabéns o governador Camilo Santana, do PT, que não tergiversou nem deu piscadelas para a desordem mesmo quando o governo federal, por atos e omissões, resolveu se juntar a bandidos amotinados. A covardia asquerosa é mesmo a de Sergio Moro, ministro da Justiça", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo em sua coluna no Portal UOL.

"Não haverá aumento salarial além da oferta originalmente feita pelo governador. Santana também não cedeu à pressão para anistiar os grevistas. Comprometeu-se, nem poderia ser diferente, com a garantia ao amplo direito de defesa", diz o jornalista.

"O presidente investiu no caos, mas acabou colaborando, sem querer, para pôr fim à greve. Ao ameaçar na quinta passada, não renovar o decreto de Garantia da Lei e da Ordem, disparou um alerta que soou na mesa de todos os governadores. Ao sugerir que poderia retirar as Forças Armadas do Ceará, deixando a população à mercê de bandidos, ouviu-se um alarido silencioso: 'Isso vale para todos nós'.", acrescenta ele.