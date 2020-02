Reinaldo conta história da mãe, empregada doméstica, e viraliza nas redes: “Aparecida, minha mãe, não foi à Disney”

De acordo com o jornalista, sua mãe, Aparecida, teria sido agredida pela patroa por 'desperdiçar' sabão em pó na lavagem das pedras. “Isso é sabão, custa caro. Vocês nem devem saber o que é. Vocês não conhecem nem sabonete. Vocês nem devem tomar banho”, teria dito a mulher, causando revolta no então menino que acompanhava a mãe, empregada edit

247 - Após o ministro da Economia, Paulo Guedes, ofender as empregadas domésticas, ao dizer que, com o dólar baixo, até elas poeriam ir a Disney (EUA), o jornalista Reinaldo Azevedo contou um epísódio que viveu com a mãe, Aparecida, ex-empregada doméstica e o levava para a casa de uma das patroas para deixar brancas as pedras porosas do quintal.

“Era preciso esfregar muito. Com sabão em pó e água sanitária, que chamávamos 'água de lavadeira'. Os pobres são convidados a encontrar o seu lugar já no vocabulário. 'A linguagem é um vírus'. A educação pelas pedras”, escreve ele em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com o jornalista, a mãe teria sido agredida pela patroa por 'desperdiçar' sabão em pó na lavagem das pedras. “Isso é sabão, custa caro. Vocês nem devem saber o que é. Vocês não conhecem nem sabonete. Vocês nem devem tomar banho”, teria dito a mulher, causando revolta no então menino que acompanhava a mãe, empregada.

“Parei. Encostei a vassoura à parede da casa. Fechei a torneira. Puxei aquela longa borracha azul — era azul —, dobrei em quatro e parti para cima da desbocada: ‘Fala de novo que a gente não toma banho, fdp!'”, conta Azevedo no texto.

O jornalista mandou um recado ao ministro Paulo Guedes. “Aparecida, Dona Cida, nunca foi à Disney. Nem sei se o câmbio era favorável à época. Desculpo-me pelo incômodo de contar uma história assim, de chimpanzés contaminados pelo marxismo cultural, vertido, nesse caso, em borrachada didática. Uma lição de moral. Em sua resistência fria. Em sua carnadura concreta".