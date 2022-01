Reinaldo diz que a única polarização se dá entre Lula e todos os outros

Apoie o 247

247 – O colunista Reinaldo Azevedo apontou, em seu artigo desta sexta-feira, o nó da oposição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas e pode vencer em primeiro turno. "A única polarização na disputa presidencial se dá entre Lula (PT) e todos os outros, excetuando-se Ciro Gomes (PDT), já digo por quê. E é do tipo aritmética, não ideológica: o petista ou tem mais votos do que a soma dos adversários ou empata com eles. Tanto os candidatos de direita como os de extrema-direita —Bolsonaro e Sergio Moro— insistem, no entanto, em caracterizar o moderadíssimo ex-presidente como um radical de esquerda", escreve.

"Os direitistas e extremistas de direita que se opõem ao ex-mandatário desenharam a sua estratégia à espera de um bárbaro que não vai disputar a eleição", aponta ainda o colunista.

