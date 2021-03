Reinaldo diz que Lula muda o quadro político e propõe conversa de Ciro Gomes com a centro-direita

247 – O colunista Reinaldo Azevedo escreve nesta sexta-feira sobre o impacto político da elegibilidade do ex-presidente Lula e aponta uma saída para o pedetista Ciro Gomes: aproximar-se mais ainda da centro-direita. "O quadro mudou. Bolsonaro não tem saída a não ser moderar o seu discurso. A conversa de que Lula é seu antípoda ideal é tão verdadeira como a eficácia da cloroquina no tratamento da Covid-19. A postulação de Ciro Gomes terá de voltar os olhos, e isto já vinha acontecendo, para o centro e para a centro-direita. O interesse nessa conversa é mútuo", escreve.

"São efeitos virtuosos, e eles não me surpreendem. O desastre em curso —e isso inclui os quase 300 mil mortos— é consequência do assalto à política realizado pelo Papol, o Partido da Polícia, ente de razão criado por setores do MPF, do Judiciário, da PF e, infelizmente, da imprensa. Que triunfe a lei. Se isso implicar a elegibilidade de Lula, deixem a escolha para o eleitor. Ninguém será obrigado a votar nele", diz ainda o jornalista, em sua coluna.

