Reinaldo diz que Moro terá que enfrentar Lula, sua caça, sem a fantasia da toga

247 – "Em seu discurso, Moro atacou, como se esperava, o PT e Lula, ainda que não tenha citado o nome. Faz sentido. Como juiz, ele retirou o ex-presidente da disputa em 2018 com uma condenação sem provas, embora fosse suspeito e incompetente, como o STF reconheceu mais tarde. Quatro anos depois, pretende enfrentar a sua caça sem a fantasia da toga", escreveu o jornalista Reinaldo Azevedo, em sua coluna na Folha de S. Paulo, ao comentar a filiação esvaziada do ex-juiz parcial Sérgio Moro no Podemos.

