Reinaldo: história de Joice tem contradições e se ela desconfia de atentado deve acionar a PF (VÍDEO)

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo questionou em seu programa "O É da Coisa", na Band News, por que a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) não aciona a Polícia Federal, já que considera que sofreu um atentado.

O jornalista opina que caberia a ela ou mesmo ao Ministério da Justiça acionar a Polícia Federal para investigar as agressões físicas que sofreu enquanto dormia na noite de sábado passado (17).

Joice afirmou em declarações à imprensa que acordou, naquela noite, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, o dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas. De acordo com a deputada, ela sofreu um atentado.

