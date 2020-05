Reinaldo: Moro continua vazando informações sigilosas para imprensa, como fazia quando era juiz

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo denunciou em sua coluna no UOL que o ex-ministro Sergio Moro utiliza as mesma “táticas midiáticas de quando era juiz aliado [de Jair Bolsonaro]”. Ele publicou texto do ex-ministro em que diz que “nota-se o jeito de Moro de ser”. Por confirmar, em publicação, que o vídeo da reunião ministerial confirma suas declarações, apesar do depoimento ainda ser sigiloso (a postagem de Moro foi feita antes da divulgação do conteúdo do vídeo pela imprensa).

Azevedo diz que “mais uma vez, [Moro] usa um vazamento a serviço de uma tese sua, como sempre fez quando juiz”. “Ou seja, tudo aquilo que fazia contra Lula, o PT e outros partidos ou políticos, como se nota, faz agora contra Bolsonaro, embora as situações sejam bem distintas: afinal, desta feita, o Ministério Público não atua como um simples subordinado seu, e ele não detém, no caso, os poderes de juiz”, ressalta o colunista.

Ele continua afirmando que o ex-ministro “continua habilíssimo na arte de mobilizar o noticiário” e que “Bolsonaro e Moro resolveram ter uma relação marcada pela fidelidade entre serpentes”. Segundo o jornalista, Moro “roeu a corda quando Bolsonaro decidiu afrontar o subordinado que se entendia como chefe do chefe”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.