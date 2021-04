Reinaldo: 'não havia provas contra Lula. Julgamento foi um dos mais importantes da história do País'

"Nunes Marques, o Kássio Conká, ignorou a natureza do embate. Abriu divergência e meteu os pés pelos pés. Afirmou haver provas de que tríplex e sítio pertenciam a Lula. Mentira. Não há", escreve o jornalista Reinaldo Azevedo. O julgamento, diz ele, é "um dos mais importantes da história do STF e do país" edit