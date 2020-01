Reinaldo questiona: os mercados viraram sócios do obscurantismo?

"É essa alienação da realidade que permite que um Abraham Weintraub continue a produzir atraso histórico a cada hora que permanece à frente do Ministério da Educação, multiplicando ignorância e incompetência", diz ele edit

247 – O colunista Reinaldo Azevedo critica, em sua coluna desta sexta-feira, na Folha de S. Paulo, a parceria entre o mercado financeiro e o governo obscurantista de Jair Bolsonaro. "Deve haver nisso elementos de psicologia social. Esses tais mercados não queriam o PT de jeito nenhum — embora não conseguissem, do seu exclusivo ponto de vista, explicar por que não, já que ganharam dinheiro como nunca na era petista", diz ele.

"É essa alienação da realidade que permite que um Abraham Weintraub continue a produzir atraso histórico a cada hora que permanece à frente do Ministério da Educação, multiplicando ignorância e incompetência. No longo prazo, é um desastre. No curto, rende alguns memes nas redes sociais e ponto", afirma.