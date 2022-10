Rejeitada na Globo, bolsonarista Cássia Kis dispara agressões homofóbicas

Atriz contou sobre sua crença no catolicismo e afirmou que o mundo está levando ameaças para as famílias brasileiras edit

247 - Militante bolsonarista, a atriz Cássia Kis, de 64 anos, fez um discurso homofóbico sobre as relações envolvendo gays e lésbicas sob alegação de defesa por estarem "destruindo a família". As informações são portal Splash.

Durante uma live realizada com a jornalista Leda Nagle, a atriz, que dá vida a Cidália na novela "Travessia" (TV Globo), contou sobre sua crença no catolicismo e afirmou que o mundo está levando ameaças para as famílias brasileiras.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, disse ela sem apresentar provas ou detalhes de seu relato.

Após defender Jair Bolsonaro (PL) e o “medo do retorno do comunismo” publicamente na TV Globo, a atriz Cássia Kis, começou a se tornar um problema nos bastidores no folhetim Travessia.

A novela estreou recentemente na emissora, mas as fortes opiniões da artista não estão agradando parte do elenco do folhoteim.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, os colegas estão evitando sentar ao lado de Cássia Kis nos intervalos para não ter diálogos com ela. Parte do elenco vê dificuldade em discordar e em interromper as falas da atriz e, por isso, não se aproxima mais para conversas.

