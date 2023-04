Renata Vasconcellos revela atitude de Bonner no momento “mais difícil da carreira”

Apoie o 247

247 - Renata Vasconcellos classifica a cobertura da pandemia de Covid-19 como o momento mais difícil de sua carreira. Âncora do telejornal de maior audiência do país desde 2014, a jornalista recebeu uma ligação de William Bonner, editor-chefe e seu colega de bancada no noticioso, indicando o desafio que eles teriam durante o momento crítico da crise de coronavírus no Brasil.

"Me lembro que quando começou, o Bonner me ligou e perguntou: 'Renata, você está preparada?', e eu respondi 'estou', então ele disse 'vamos juntos'. Então suspendemos folgas, finais de semana, estávamos juntos", recordou ela, de acordo com reportagem do portal Notícias da TV.

"Foi o momento mais difícil da minha carreira, assistir à mobilização dos cientistas, médicos pra salvar vidas e ao mesmo tempo combater as fake news; a desinformação deliberada foi uma tempestade perfeita", reforçou a âncora.

