Repórter da CNN Portugal é agredido em acampamento bolsonarista (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 — Jornalista da CNN Portugal, Nelson Garrone foi agredido por bolsonaristas no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília, nesta sexta-feira, 30. Ele realizava cobertura para a rede de televisão TVI.

A CNN informou que Nelson e a equipe foram expulsos do local aos gritos e ameaças de novas agressões. “Jogaram pedra aqui, eu estou fugindo. Fui agredido, caí no chão, enfim. Não dá nem pra falar. Jogaram uma pedra em mim. Comecei a conversar com as pessoas e não deu, fui agredido”, afirmou Garrone.

Soldados do Exército escoltaram a equipe da CNN Portugal até um carro militar.

➡️ Equipe da CNN Portugal é atacada por bolsonaristas no QG do Exército em Brasília.



Segundo a CNN Portugal, o jornalista Nelson Garrone foi insultado e atirado ao chão. Foram ainda arremessadas pedras. pic.twitter.com/jnRYF9lVBW — Metrópoles (@Metropoles) December 30, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.