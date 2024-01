Repórter da Globo é agredido, tem equipamento danificado e faz denúncia

Apoie o 247

247 - O repórter da Inter TV, afiliada da Globo no Rio de Janeiro, João Vítor Brum, sofreu grave agressão enquanto cobria as buscas por Pedro Lucas Rodrigues de Oliveira, jovem de 18 anos que desapareceu na Lagoa de Araruama, em Cabo Frio. O equipamento do jornalista foi danificado, e ele compareceu à delegacia para registrar uma ocorrência. As informações são do portal Notícias da TV.

Em nota divulgada pela Inter TV, foi informado que a família de Oliveira estava em concordância com a presença de Brum no local. A agressão foi cometida por um suposto amigo do rapaz desaparecido.

"Não apenas o atacou fisicamente, mas também danificou seu equipamento, jogando-o na lagoa. É inaceitável que um jornalista, que busca levar informações importantes à sociedade, seja vítima de tamanha violência", escreveu a afiliada.

