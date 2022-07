Repórter da Globo é ameaçada ao vivo por homem armado e lamenta situação (vídeo)

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo, passou por um momento de tensão durante o Bom Dia Espírito Santos desta quarta-feira (20). Ela foi ameaçada por um homem armado e precisou deixar o Morro do Cabral às pressas.

Tudo começou quando Daniela foi ao local para falar sobre uma série de tiroteios que aconteceram na madrugada, quando foi abordada pelo homem.

A repórter da TV Gazeta Daniela Carla, foi ameaçada ao vivo por um criminoso durante a cobertura do tiroteio no centro de Vitória-ES pic.twitter.com/36639895T5 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 20, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós acabamos de ser ameaçados no Morro do Cabral. A gente vai sair daqui agora, um homem armado nos mandou embora neste momento. Esse rapaz aqui apontou uma arma para mim. Pouco antes, um comparsa dele passou por aqui e falou que a gente tinha que meter o pé”, disse a repórter.

Nervosa com a situação, Daniela não conseguiu seguir com o trabalho e disse que deixaria o local:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





“A gente vai descer essa escada, porque não quer colocar a nossa vida em risco. Estamos deixando essa região agora, se der nós voltamos. Estou nervosa, com a voz meio trêmula, mas é normal.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos âncoras do jornal, Mário Bonella pediu que a repórter procurasse a polícia e desabafou sobre a situação tensa. “Ela está lá para levar informação a você, mas foi impedida de trabalhar. A Dani vai para o carro, para outra região da cidade, assim que for possível, a gente volta com mais informações”, lamentou ele.

Em suas redes sociais, Daniela desabafou sobre a situação e lembrou que estava apenas fazendo o seu trabalho. “Mas assim como se acham no direito de tirar a paz de pessoas de bem, criminosos acham que podem nos impedir de contar o que eles fizeram e cobrar segurança por parte das autoridades. Não podem! Fizemos nosso trabalho”, escreveu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE