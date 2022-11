Repórter da globo, Eric Faria se assusta e empurra torcedor no Catar (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Durante o Bom Dia, Brasil desta sexta-feira (18), Eric Faria, repórter da Globo no Catar, entrou ao vivo para falar sobre a Copa do Mundo. Entretanto, pouco antes de começar a falar, quando ainda era apresentado por Ana Luiza Guimarães, o jornalista foi surpreendido com o esbarrão de um torcedor. Sem saber que estava ao vivo, ele o empurrou para fora do quadro de gravação e fechou a cara. As informações são do portal Metrópoles.

“Que susto”, disse a âncora, completando logo depois: “Está tudo bem, Eric?”. Ao perceber que estava ao vivo, o repórter desconversou sobre a situação e explicou a atitude. “Estou em um lugar muito cheio aqui, acho que o rapaz estava distraído, me deu um esbarrão”, disse, antes de seguir com o assunto da proibição de bebidas alcoólicas nos estádios da Copa.





Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.