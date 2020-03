Repórter da Globo pede desculpas por fazer pergunta que 'incomoda' Bolsonaro

"Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta...", disse Delis Ortiz, durante coletiva de imprensa com Jair Bolsonaro sobre a crise do coronavírus edit

Como efeito do atual ambiente, a jornalista global Delis Ortiz protagonizou um momento constrangedor para a mídia brasileira durante coletiva com Jair Bolsonaro e os ministros nesta quarta-feira (18).

Na sua vez de fazer uma pergunta ao microfone, a repórter que é uma das veteranas na cobertura de Brasília, iniciou pedindo desculpas a Jair Bolsonaro por supostamente irritá-lo com o questionamento.

"Boa tarde, presidente. Eu queria saber, me desculpa se vou incomodá-lo com a pergunta...", disse Delis, que questionou a presença de Bolsonaro no protesto contra o Legislativo e Judiciário, no domingo (15).

"O senhor prestigiou o movimento, foi ao encontro dos manifestantes, se expôs, e isso tudo muito diferente do que as autoridades sanitárias no mundo todo, os presidentes de Países do mundo todo, estão pedindo para fazer", continuou a jornalista. A GloboNews transmitiu ao vivo a coletiva.

"Nesse momento, por exemplo, a gente vê todo mundo com máscara. Eu queria entender por que essa imagem que, posso estar enganada, me parece que difere das orientações que o ministério da saúde tem dado (à população). Me perdoa a pergunta, mas é a dúvida que temos", disse Delis, como se não quisesse fazer a pergunta.

A postura dela parece coerente com as ações dela com Bolsonaro. Membro da Igreja Presbiteriana de Brasília, ela já o presenteou com uma Bíblia durante um café da manhã para a imprensa no Palácio do Planalto e ganhou atenção especial de Bolsonaro durante uma viagem oficial ao Oriente.

A proximidade com Delis é tanta que uma das filhas da jornalista chegou a ocupar um cargo técnico na Secretaria-Geral da Presidência, chegando a afastá-la da cobertura do dia a dia no Planalto. Por motivo não revelado, a nomeação acabou cancelada e a jornalista voltou ao posto original.

Bolsonaro respondeu a jornalista, agradecendo pela pergunta.