Repórter da Jovem Pan é abordado por Bono Vox e The Edge, do U2, em Londres

247 – O jornalista Daniel Lian, da Jovem Pan, foi abordado em Londres por Bono Vox e The Edge, do U2, quando se preparava para entrar no ar. "Ainda na dúvida se foi um sonho", disse ele, em seu Instagram. "Conversaram comigo numa simplicidade ímpar, como se fossemos velhos amigos", acrescentou. Confira:

