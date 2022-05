Repórter de Datena bate boca ao vivo com Paulo Cupertino (vídeo)

Jornalista Marcelo Moreira discutiu com suspeito de ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019 edit

Metrópoles - Repórter do Brasil Urgente, da Band, Marcelo Moreira bateu boca com Paulo Cupertino em frente à sede da Polícia Civil de São Paulo. O primeiro suspeito de ter assassinado o ator Rafael Miguel, além dos pais do jovem, foi capturado pelos agentes de segurança nesta segunda-feira (16), quase três anos após o crime.Assim que Cupertino foi retirado da viatura, dezenas de repórteres e cinegrafistas se amontoaram para registrar a prisão.

Entre os jornalistas, estava Marcelo Moreira, que praticamente agiu como um delegado e interrogou o suspeito ao vivo no programa policial de José Luiz Datena.“Ô, Cupertino, por que você matou aquela família?”, indagou Moreira. De máscara, o suspeito franziu a testa e fechou os olhos, e o repórter interpretou como deboche: “Por que você dá risada agora do crime? Está dando risada na frente da família que vive enlutada?”.

Cupertino, algemado, pediu para que sua máscara fosse abaixada para mostrar que não estava rindo: “Desce a minha máscara, eu não estou rindo! Ru não matei ninguém!”. Marcelo Moreira continuou o interrogatório: “Você é um homem frio?”.

Enquanto os policiais tentavam entrar na delegacia com o suspeito, Marcelo Moreira prosseguiu com seu desabafo: “Deu risada! Você matou uma família, você acabou com um jovem de 18 anos! Aí está, Datena. Ele deu risada na frente das câmeras”.Cupertino virou-se em direção ao repórter e o citou nominalmente: “Eu sou inocente, Marcelo!”. O repórter o enquadrou: “A tua filha te condena!”.

O homem rebateu: “A minha filha me condena? Vamos esperar a Justiça agora para saber a verdade! Olha a minha filha ontem e olha minha filha hoje! Olha como ela está vivendo!”.

O jornalista do Brasil Urgente insistiu: “Ela vivia aterrorizada por você!”. Cupertino negou a acusação: “Nunca! Nunca, Marcelo!”.O link “caiu”, mas foi possível ouvir uma repórter reclamando que teve o braço preso por Marcelo Moreira. “Foi para me apoiar”, justificou o repórter.

Assista ao bate-boca ao vivo na Band:

Ao vivo no Brasil Urgente, o repórter Marcelo Moreira mostrou a chegada do preso na Cidade da Polícia. #BrasilUrgente pic.twitter.com/KX8SjgSKxG — Band Jornalismo (@BandJornalismo) May 16, 2022

