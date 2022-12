Repórter global é atacada por pergunta a Richarlison após vitória na Copa

Apoie o 247

247 - A repórter Gabriela Ribeiro, da Globo, foi vítima de linchamento virtual por uma pergunta ao atacante Richarlison após a goleada da Seleção por 4 a 1 contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar. As informações são do portal Metrópoles.

Após a partida, a jornalista perguntou ao jogador: “A Seleção precisava dessa vitória?”, no sentido de recuperar a confiança após a derrota para Camarões. Richarlison respondeu: “Ah, claro, né? Mata-mata, e é isso que o professor nos pediu, foco total desde o primeiro minuto”.

Apenas os primeiros quatro segundos da entrevista viralizaram nas redes sociais, quando Gabriela pergunta se a Seleção precisava da vitória e Richarlison diz que é claro por ser um mata-mata. O recorte maldoso sugere que a repórter não sabia que uma derrota custaria a eliminação do Brasil.

A Gabi sentou ao meu lado nos 4 jogos do Brasil. Não só é uma apaixonada por futebol como manja muito sobre o assunto. Ontem, inclusive, tinha gente que ia dar uma dado/estatística errado durante o o jogo ela gentil e discretamente ajudou a corrigir. https://t.co/aIOacYrgTb — @andreolifelipe (@andreolifelipe) December 6, 2022

