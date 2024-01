"Reserva de Bolsonaro na Papuda já está feita, diz Reinaldo Azevedo

Apoie o 247

247 – O jornalista Reinaldo Azevedo afirmou que a reserva de Jair Bolsonaro na Penitenciária da Papuda, no Distrito Federal, já está feita, prevendo a prisão do ex-presidente em razão de seu envolvimento com a intentona golpista ocorrida em 8 de janeiro de 2023.

"Tic-tac, toc-tac, tic-tac… Fala de Bolsonaro ñ é lógica pq nunca é; seu superior já apontava sua confusão mental, misturada a ambição, qdo ainda no Exército. Se foi a esquerda q promoveu a zorra, reclama das penas p q? Ou a esquerda convocou a direita para a 'festa da Selma', enganando os fascistoides desocupados? Na verdade, ele atua preventivamente para tirar o dele da reta. Mas não vai. A reserva na Papuda já está feita. Chegará o dia do check-in. Tic-tac, tic-tac, tic-tac", escreveu Reinaldo Azevedo em sua conta no X (antigo Twitter).

As declarações de Azevedo levantam questões sobre o possível envolvimento de Bolsonaro na intentona golpista ocorrida há exatamente um ano. O jornalista não poupou críticas à lógica das justificativas dadas pelo ex-presidente, apontando para a confusão mental que teria sido observada mesmo durante sua carreira militar. Confira:

