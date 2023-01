Responsável pela montagem da Folha deve ser intimada a se explicar, diz Márcia Tiburi

A escritora e professora criticou a capa do jornal Folha de S.Paulo que registrou a imagem do vidro trincado justamente no peito de Lula edit

247 - A escritora e professora Marcia Tiburi usou suas redes para criticar a capa impressa do jornal Folha de S.Paulo desta quinta-feira (19), que registrou a imagem do vidro trincado do Palácio do Planalto justamente no peito de Lula, abrindo espaço para a apologia à violência contra o presidente da República.

“O que a @folha pretende com essa montagem? Incitar o ódio contra Lula? Sugerir que ele leve um tiro no coração? O responsável por essa montagem deve ser intimado a se explicar! Trata-se de uma montagem criminosa, pois sugere um tiro no coração”, aponta.





A imagem de capa da edição impressa da Folha de S. Paulo desta quinta-feira (19) gerou polêmica nas redes sociais. "Foto feita com múltipla exposição mostra Lula ajeitando gravata e vidro avariado em ataque", diz a legenda da imagem, com crédito para a fotojornalista Gabriela Biló.

A matéria ilustrada pela imagem leva o título de "No foco de Lula, presença militar no Planalto é recorde".

"Técnica de 'múltipla exposição de imagens', na capa da Folha. Um eufemismo, em tempos de pós-verdade, para definir a manipulação da informação. Isso não é jornalismo. Isso é uma perversa adulteração da realidade. No caso, perigosíssima, pela gravidade da atual situação do país", protestou o escritor Lira Neto pelo Twitter.

Para a usuária Holanda Karla, a foto "sugere um tiro no peito de Lula". Para outra, "há que ter mais responsabilidade": "é triste quando o jornalismo claudic

