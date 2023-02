Revelada a parte da herança que Jô soares deixou aos seus funcionários

Apoie o 247

247 - Jô Soares (1938-2022) deixou parte de sua herança para quatro funcionários que trabalharam em sua casa durante muitos anos. À exceção do apartamento em que morava, passado para o nome da ex-mulher em 2017, ele deixou objetos pessoais e uma biblioteca com mais de cinco mil livros. A porcentagem deixada para os trabalhadores, no entanto, é bem modesta.

A reportagem do portal Notícias da TV teve acesso ao testamento do apresentador. No documento, ficou estipulado que 10% fossem divididos entre: Antonio Roberto Colossi (3,6%); Marlucy de Oliveira Costa (3,2%); Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%). A reportagem procurou os beneficiados, mas eles não foram encontrados.

Alguns objetos valiosos que estavam no apartamento duplex, como joias, relógios, canetas, quadros e instrumentos de estúdio, ficaram com a ex Flavia Maria Junqueira Pedras Soares --a parte dela da herança equivale a 80%. Claudia Colossi, amiga do comunicador, ficou com os outros 10%.

