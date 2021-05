Revista Época deixa de circular e vira seção do jornal O Globo

"A partir do dia 28 de maio, a revista deixa de circular semanalmente na forma impressa", afirmou um comunicado oficial. "Na edição impressa do Globo, Época terá páginas fixas aos sábados", complementou edit

247 - Fundada em 1998, a revista Época deixará de circular a partir deste mês e será transformada em uma seção do jornal O Globo. De acordo com comunicado oficial, o site vai migrar para dentro do portal do diário.

"A partir do dia 28 de maio, a revista deixa de circular semanalmente na forma impressa, e seu conteúdo passa a ser publicado como uma seção dentro do jornal O GLOBO, tanto no digital quanto no papel", disse o texto.

"O site da revista migrará para o site do jornal e passará a fazer parte do conteúdo disponível ao assinante. Na edição impressa do GLOBO, ÉPOCA terá páginas fixas aos sábados, sempre com reportagens de fôlego. E também ocupará espaços nas páginas do jornal nos demais dias da semana, com uma presença mais analítica e reflexiva do noticiário. Os assinantes da revista terão a opção de migrarem, sem custos adicionais, para o GLOBO digital", afirmou.

Segundo o comunicado, "na última década, os incontáveis desafios impostos pela internet mudaram radicalmente o ciclo das notícias". "A dinâmica de uma revista semanal de notícias impressa começou a perder relevância em um tempo em que os furos de reportagem são publicados em tempo real e alertados nas telas dos celulares", continuou.

