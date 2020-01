Ricardo Galvão, demitido do Inpe por Bolsonaro, fala de plano de Lula para Amazônia e cala Globonews (vídeo)

Revista Fórum - Em entrevista à Globo News, exibida nesta quarta-feira (8), o físico e ex-presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, acusou o governo de Jair Bolsonaro de não ter um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Ao ser questionado pelo jornalista Valdo Cruz se algum governo já teve esse preparo, Galvão responde “Lula, claro”.

“Cadê o plano do governo sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia? Alguém de vocês viu? O governo trouxe um plano?”, questionou o cientista. “Se fosse intenção deles, esse plano já teria sido apresentado”, continuou. Em seguida, ao ser questionado pelo jornalista, Galvão lembra do petista. “O governo Lula, claro! Em 2008 há um livro publicado com Marina Silva: ‘O desenvolvimento sustentável da Amazônia’, com várias recomendações”, finaliza.

Ricardo Galvão, especialista reconhecido internacionalmente, foi demitido do INPE por Bolsonaro. Era incisivo em revelar a devastação da Amazônia. Em entrevista, denunciou que o governo ñ tem plano de desenvolvimento sustentável para a região. E quem tinha? @LulaOficial, diz ele. pic.twitter.com/0tnJSnf3Jr 9 de janeiro de 2020

