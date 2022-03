Ricardo Salles ataca Amanda Klein, da Jovem Pan: "bando de esquerda caviar" (vídeo)

"Essas besteiras que a esquerda caviar fala são repetidas na Europa", disse o ex-ministro do Meio Ambiente à jornalista Amanda Klein edit

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles perdeu a linha contra a jornalista Amanda Klein, da Jovem Pan, ao dizer que ela faz parte da "esquerda caviar" e acusá-la de distorcer informações sobre o desmatamento no Brasil.

"Essas besteiras que a esquerda caviar fala são repetidas na Europa. Vocês causam danos à imagem do Brasil no exterior", afirmou ele.

"Você repete besteira, você não estuda e depois repete besteira. Por que você faz o corte em dez anos? É só para encher o saco de Bolsonaro. Fala a verdade e seja honesta intelectualmente".

Pelo segundo mês seguido, os alertas de desmatamento na Amazônia bateram o recorde da série histórica recente do Deter, programa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com início em 2015/2016. Em fevereiro deste ano, o Deter contabilizou pouco mais de 198 quilômetros quadrados (km²) de áreas sob alerta de desmatamento na floresta.

